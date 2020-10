Des cas de coronavirus au centre Henri-Becquerel à Rouen : "pas d'inquiétude mais de la vigilance"

Six personnes ont été testées positives au Covid-19 au sein du centre de lutte contre le cancer Henri-Becquerel à Rouen. Les résultats des analyses ont été reçus mardi 13 et mercredi 14 octobre. Les patients et les membres du personnel vont être dépistés.

Trois patients et trois membres du personnel du centre de lutte contre le cancer Henri-Becquerel à Rouen ont été testés positifs au Covid-19. Certains commençaient à avoir des symptômes, ont été dépistés et les résultats sont tombés mardi 13 et mercredi 14 octobre. Le dispositif au sein du centre va donc évoluer.

Dépistage dans tout le centre

Le premier changement concerne les visites qui sont, jusqu'à nouvel ordre, interdites dans le service concerné par les cas positifs. Elles étaient jusqu'ici limitées à une personne par jour. Les mesures sanitaires vont également être renforcées, même si elles le sont déjà depuis le mois de mars, avec par exemple, depuis le début, le respect des gestes barrières, éviter les contacts entre les services ou encore demander aux patients de ne pas venir accompagné lors des consultations.

Cela doit permettre de contrôler la situation et d'essayer de comprendre comment ces six personnes ont été contaminées : est-ce une propagation en interne ou plutôt une contamination à l'extérieur, puisque les patients venaient d'être hospitalisés ?

Surtout, tout le monde va être testé au sein du centre, à partir d'aujourd'hui. Des analyses qui sont réalisées directement au centre Becquerel, ce qui permet d'obtenir les résultats très rapidement.

Continuer à venir se faire soigner

Le dispositif mis en place depuis le début de la pandémie a permis d'éviter la propagation du virus dans le centre, jusqu'ici. Mais au sein de l'établissement, on s'attendait bien à ne pas être épargné et on se dit même étonné de ne pas avoir eu de cas positifs avant. Le centre assure donc être prêt à y faire face : "il n'y a pas d'inquiétude mais de la vigilance", fait-on savoir.

La vraie crainte est plutôt le risque de voir des patients ne plus venir se faire soigner, par peur du coronavirus. Le centre se veut donc rassurant : la situation est maîtrisée et il faut continuer à venir.

Les trois patients qui sont positifs restent hospitalisés dans le centre Becquerel. Si leur état s'aggrave, ils seront transférés au CHU, juste à côté.