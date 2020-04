La préfecture des Deux-Sèvres et l'ARS annonce ce mercredi soir que des cas de coronavirus ont été détectés dans plusieurs structures du département, l'une accueille des migrants à La Crèche. Deux maisons de retraite sont également concernées.

Des cas de covid-19 au centre des demandeurs d'asile de La Crèche et dans deux Ehpad des Deux-Sèvres

90 personnes sont accueillies au Prahda (Programme national d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile) de La Crèche

Le centre d'accueil des demandeurs d'asile de La Crèche, dans les Deux-Sèvres, touché par le coronavirus. Trois cas avérés de Covid 19 et quatre cas suspects sont recensés. La structure, gérée par Adoma, accueille 90 migrants.

Ces sept personnes "sont suivies par les équipes médicales et font l'objet d'une mesure d'isolement. Les procédures de nettoyage sont renforcées", précise Emmanuel Aubry, préfet des Deux-Sèvres. Ces demandeurs d'asile se trouvent dans des locaux du centre de formation des apprentis, actuellement fermé.

Des ehpad touchés à Villiers-en-Plaine et Saint-Maixent-l'Ecole

Le préfecture des Deux-Sèvres et l’ARS qui annoncent aussi les premiers cas de covid 19 dans deux ehpad du département. Trois cas détectés. Un à Villiers-en-Plaine, à la résidence du parc et deux à l’ehpad de Saint-Maixent-l’école, qui dépend de l’hôpital, plus précisément à l’unité protégée gériatrie située à part de l'ehpad général. Ces trois personnes sont hospitalisées mais "pas en réanimation", indique Laurent Flament, directeur de l'ARS 79.

Dans ces deux établissements, "nous avons mis en place une surveillance systématique deux fois par jour des résidents et du personnel de la température ou d’autres symptômes", ajoute Laurent Flament. Des personnels "équipés de masques chirurgicaux".