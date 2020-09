Une vingtaine de cas de coronavirus auraient été détectés au sein de l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Les campus de Bayonne et Anglet sont touchés. L'UPPA active le stade 2 de son plan rentrée dès ce mercredi.

Des cas de Covid-19 sur le campus de l'UPPA à Bayonne et Anglet

Les règles changent à partir de ce mercredi à l'université de Pau et des Pays de l'Adour

Selon nos informations, 18 étudiants et 3 salariés de l'université de Pau et des Pays de l'Adour auraient été testés positifs au coronavirus ces derniers jours. Il y a aussi une centaine de cas contacts. Mais ces cas ne sont pas concentrés sur un seul site : il y en a sur les campus de Tarbes, Anglet, Bayonne et Pau selon le président de l'UPPA, Mohamed Amara, qui estime qu'on ne peut donc pas parler de cluster.

Réorganisation des cours avec alternance de cours en physique et en distanciel

A partir de ce mercredi, en tout cas, les règles changent à la Fac. Le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), Mohammed Amara, devrait prendre un arrêté ce mercredi pour réorganiser les cours. Tous les campus de l'UPPA passent au stade 2 du plan de rentrée. Le port du masque était déjà obligatoire mais, dorénavant, dans les amphis et les salles, il faudra laisser un siège vacant sur deux. Les cours seront répartis en cohorte : une semaine en présentiel et une semaine en distanciel.