Des cas groupés de Covid-19 dans deux Ehpad du Pays-de-Retz

Malgré la vaccination, il y a toujours des cas groupés de Covid-19 dans les Ehpad. C'est le cas, en ce moment, dans deux établissements de Saint-Père-en-Retz et de Pornic qui dépendant de l'hôpital intercommunal du Pays-de-Retz.

300 personnes testées

30 résidents et 18 membres du personnel ont été contaminés. Les visites sont interdites, la direction lance un appel pour trouver des infirmières et des aides-soignantes pour remplacer les malades et, ce mercredi, une grosse opération de dépistage débute ce mercredi. 300 personnes vont être testées.

Les variants progressent toujours en Loire-Atlantique et en Vendée

Par ailleurs, après plusieurs semaines de recul, l'épidémie gagne de nouveau du terrain d'après les chiffres de l'Agence régionale de santé. En Loire Atlantique le taux d'incidence atteint les 132 cas pour 100.000 habitants, soit presque 30 de plus que la semaine dernière. Les chiffres grimpent aussi en Vendée : le taux d'incidence est actuellement de 131 contre 111 la semaine dernière.

La part des variants, elle, continue de progresser. Ils sont désormais responsables de 62% des contaminations en Loire-Atlantique et 44% en Vendée.

Au niveau du vaccin, 79.000 personnes ont reçu au moins une dose en Loire-Atlantique et 48.000 en Vendée.