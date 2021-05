Des cas positifs Covid-19 confirmés à la JDA Handball

Dans ce communiqué, les responsables de l'équipe féminine de Handball explique que les tests PCR effectués ce week-end de Pentecôte ont malheureusement révélé plusieurs cas de COVID 19 au sein de l'effectif professionnel.

Par conséquent, des mesures strictes de suivi et d’isolement sont donc mises en application pour préserver l’ensemble du groupe professionnel et les membres du club, en respectant scrupuleusement les consignes préconisées par les autorités sanitaires et fédérales.

La Fédération Française de handball décidera, dans les prochains jours, de la possibilité de report du match contre Plan-De-Cuques initialement prévu dimanche 30 mai.

La JDA Dijon restera attentive à la stricte application du protocole sanitaire, faisant de la santé des joueuses, de l’ensemble du staff et du personnel administratif du club une priorité.