Dès ce mercredi 19 mai, le port du masque n'est plus obligatoire dans les communes rurales en Moselle

Le Préfet de la Moselle annonce un allègement du port du masque compte tenu de la forte baisse des contaminations dans le département : le masque ne sera plus obligatoire dans les communes de moins de 2.500 habitants à partir de ce mercredi 19 mai.

Les contaminations au coronavirus sont en forte baisse en Moselle. Le taux d'incidence est désormais de 90 cas positifs pour 100.000 habitants, soit moins d'un Mosellan sur 1.000 contaminé chaque semaine. Ce chiffre a été divisé par trois en un mois. A l'hôpital, le nombre de patients covid - 325 - a également baissé de 40% en un mois, dont 67 en réanimation. Là aussi, c'est moitié moins qu'il y a un mois.

Dans ce contexte encourageant, il y a un allègement du port du masque en Moselle : il n'est plus obligatoire à partir de ce mercredi 19 mai dans les communes rurales, les communes de moins de 2.500 habitants.

Cela répond à une forte demande et c'est du bon sens, pour profiter de balades dans la nature

Après avoir étendu l'obligation du port du masque à tout le département début février, le préfet de la Moselle Laurent Touvet a annoncé la bonne nouvelle ce mardi : "Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les communes de moins de 2.500 habitants, sauf dans les marchés et les grands rassemblements. Cela répond à une forte demande et c'est aussi du bon sens, pour profiter de balades dans la nature avec le retour des beaux jours".

Pour autant, le port du masque en Moselle reste obligatoire dans 83 des 725 communes de Moselle, les plus peuplées, "parce que l'amélioration de la situation n'est pas définitivement gagnée", ajoute le préfet, avant sans doute un nouvel assouplissement le 9 juin.

Le centre hospitalier régional envisage un retour à la normale d'ici fin mai

Compte tenu de la baisse des contaminations en Moselle, la situation est moins tendue à l'hôpital et le centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHR) envisage un retour à la normale, c'est-à-dire une reprogrammation de ses opérations "classiques", autre que du covid, d'ici le 31 mai-1er juin. Le nombre de lits de réanimation va donc être réduit progressivement.

Patience, "les visites ne reviendront à la normale que d'ici la fin du mois", précise la directrice du CHR, Marie-Odile Saillard.