Des centaines de personnes se font dépister aux nouveaux drives Covid-19 de Toulouse

Le virus circulant plus rapidement ces derniers jours, la préfecture de région et l'ARS ont renforcé le dispositif de dépistage avec l'ouverture de quatre nouveaux drives à Toulouse. Depuis vendredi, des centaines de personnes s'y sont faites dépister.

Une fois la file d'attente passée, il ne vous faut que quelques minutes pour vous faire dépister. Depuis vendredi, quatre nouveaux drives de dépistage au Covid-19 ont été mis en place dans la ville de Toulouse par la préfecture de région et l'Agence régionale de santé.

Ces dépistages, gratuits et sans ordonnance, sont réalisés par des laboratoires privés de la ville. Sur les quatre nouveaux drives de Toulouse, huit laboratoires sont mobilisés.

Une solution pour désengorger les laboratoires

Depuis que les dépistages au coronavirus se font sans ordonnance, les laboratoires sont pris d'assaut. Cette solution des drives permet de les désengorger un peu. En seulement trois jours, plus de 850 personnes se sont faites dépister au drive installé sur l'allée Jules Guesdes à Toulouse. Le docteur Richard Fabre, biologiste à Labosud Garonne, se félicite de cette affluence : "Le virus circule de plus en plus dans la région toulousaine donc si on veut éviter un reconfinement généralisé à la rentrée, il faut tester le plus largement possible pour casser la contamination".

"On savait qu'il y aurait du monde parce que nos laboratoires sont pris d'assaut. Il fallait absolument trouver une soupape de sécurité." — Dr Richard Fabre

L'ensemble de la population ne peut pas être testé alors voici les recommandations du docteur Fabre qui est aussi président des biologistes d'Occitanie : " Doivent se faire tester : tous ceux qui ont été en contact avec une personne touchée, tous ceux qui ont des symptômes et tous ceux qui vont rencontrer des personnes fragiles et à risque et évidemment ceux qui voyagent [...] Mais la première arme pour casser la transmission reste les gestes barrières", rappelle le Dr Fabre.

Les informations pratiques

Voici les adresses des quatre nouveaux drives mis en place à Toulouse :

Allées Jules Guesdes - (Prélèvements tous les matins, du lundi au dimanche, de 8h à 12h (site accessible uniquement aux piétons)

Parking du stade de la base verte des Argoulets - (Prélèvements tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h à 12h (site accessible aux véhicules et aux piétons)

Place Carré de la Maourine (Prélèvements tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h à 12h (site accessible aux véhicules et aux piétons)

Place Martin Luther King (Prélèvements tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h à 12h (site accessible aux véhicules et aux piétons)

Vous n'avez besoin de rien, simplement de votre masque que vous garderez sur la bouche le temps que l'écouvillon vous soit passé dans le nez. Il vous sera demandé sur place : vos coordonnées ainsi que votre numéro de sécurité sociale. Les résultats sont transmis sous environ 48 heures, par mail et/ou téléphone en fonction du résultat.