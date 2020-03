Des « centres covid-19 » ouvrent en Pays de Savoie

Depuis quelques jours maintenant, des "centres covid-19" ouvrent en Savoie et en Haute-Savoie. Et des ouvertures vont se poursuivre au fil des jours et des besoins.

Ces structures médicales d’accueil sont gérées par des médecins généralistes volontaires. Elles permettent d’effectuer un premier « tri » des malades du Covid-19.

Eviter une saturation des hôpitaux

Ces centres sont mis en place pour éviter un engorgement des hôpitaux dans les prochains jours avec l’accélération de l’épidémie de coronavirus. L’objectif est aussi de limiter les contaminations dans les salles d’attente des médecins de ville.

Ces centres ne sont pas directement accessibles. Il faut passer par son médecin traitant (ou par le 15 dans les cas les plus graves). Si vous pensez avoir des symptômes du coronavirus (toux, fièvre, grosse fatigue etc.), vous devez d’abord appeler votre médecin et c’est lui qui vous orientera éventuellement vers un « centre covid-19 ».

Première journée au centre covid-19 d'Annecy

Le premier « centre covid-19 » a ouvert ce mercredi à Annecy. Dans ces centres aucun test de dépistage n’est effectué. Des médecins généralistes vous auscultent et se fient uniquement à leur examen. En fonction de leur diagnostic, s’ils estiment que vous êtes contaminés par le coronavirus, dans les cas les plus graves, ils vous font hospitaliser et demandent un dépistage. Ou alors, pour les cas les moins sévères, ils vous renvoient chez vous (avec des conseils), et vous restez confinés.

Pour cette première journée le centre covid-19 d’Annecy a reçu seulement une dizaine de patients, mais son responsable s’attend à une augmentation dans les prochains jours, déjà tout simplement car tous les médecins annéciens ne savent pas encore que ce centre est ouvert.

« Pour l’instant nous pouvons examiner cinq patients à la fois » explique le docteur Charles Mercier Guyon, le responsable du centre, « mais si besoin nous pourrons installer 50 box médicaux, et même ouvrir un autre centre ».

Ce centre de consultation médicale covid-19 est mis en place par la mairie d’Annecy et l’ordre des médecins.