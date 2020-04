Coronavirus : des centres dédiés se déploient dans l'Hérault, mais il faut toujours passer par son médecin

Plusieurs lieux de consultation spécifiques au Covid-19 sont en cours d’ouverture dans l’Hérault. Ils rassemblent des équipes de médecins généralistes et d’autres professionnels de santé qui ont pour mission d’examiner les patients présentant les symptômes.

Ces centres permettent de mieux coordonner la prise en charge des patients et de faire face aux besoins croissants de consultation, en les orientant vers la solution de suivi et de prise en charge la plus adaptée.

Puis-je me rendre directement dans un de ces lieux de consultation dédié ?

Non, les personnes présentant les symptômes du Covid-19, et résidant dans l’Hérault, doivent impérativement appeler leur médecin traitant qui évaluera au mieux leur situation, leur proposera une téléconsultation, un rendez-vous à un créneau spécifique ou leur conseillera de se rendre dans l’un des lieux de consultation médicale Covid-19. Pour les cas les plus urgents, le 15 reste le numéro à contacter.

Ces lieux sont mis en place à l’initiative des médecins présents sur le territoire et en étroite concertation avec le Conseil de l’Ordre des médecins et l’URPS des médecins libéraux.

Ces professionnels cherchent à organiser, de manière spécifique, la consultation de patients présentant des symptômes alors que leur cabinet ne permet pas, le cas échéant, cette prise en charge de manière totalement sécurisée.

Les communes peuvent aider ces professionnels à s’organiser en mettant à disposition des locaux (écoles par exemple) sous réserve que ceux-ci soient adaptés. Il est important de préciser que ces centres ne sont pas des hôpitaux de substitution rassemblant des malades en un même lieu et dans la durée, mais de véritables cabinets de consultation dédiés aux patients Covid-19 (ou susceptibles d’être porteurs du cornonavirus). Il s’agit en fait de "cabinets médicaux délocalisés"

Ils n’ont pas vocation à accueillir des patients se présentant spontanément, mais des patients orientés par leur médecin traitant ou le centre 15. L’objectif n’est pas de vider les cabinets médicaux de leurs médecins, ni de créer des points de rassemblement qui pourraient favoriser la propagation de la maladie.

Les médecins qui y interviennent s’organisent librement mais, pour la plupart, ne viennent qu’une partie de leur temps et poursuivent leur activité classique le reste du temps dans leur cabinet habituel.

Numéro vert national accessible 24 heures sur 24 : 0800.130.000 (appel gratuit)

Pour ne pas risquer d'accueillir des patients spontanés, la préfecture de l'Hérault n'a pas souhaité communiquer les communes qui ont ouvert ou vont ouvrir un centre Covid-19.