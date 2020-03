Des centres de consultation Covid-19 se déploient dans la Marne et les Ardennes

Depuis la semaine dernière, quatre centres ont déjà ouvert et deux sont en passe d'ouvrir à Sedan et Charleville-Mézières. Tenus par des médecins généralistes, ces centres permettent d'ausculter les cas suspects de Covid-19 en toute sécurité et de délester un peu les hôpitaux.