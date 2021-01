La campagne de vaccination anti-Covid s'accélère: en plus de celui du CHU de Lille, trois centres supplémentaires de vaccination pour les professionnels de santé ouvrent ce mercredi dans le Nord-Pas-de-Calais à Calais, Arras et Valenciennes.

Des centres de vaccination anti-Covid ouvrent ce mercredi dans le Nord et le Pas-de-Calais

Des centres de vaccination ouvrent dans les hôpitaux de Valenciennes, Calais et Arras

Trois centres de vaccination anti-Covid pour les professionnels de santé ouvrent ce mercredi: ils sont situés dans les hôpitaux de Valenciennes, au centre hospitalier de Calais (précisément au sein de la salle polyvalente de l'Ehpad La Roselière) et à l'hôpital d'Arras. D'autres centres similaires devraient ouvrir prochainement, notamment à Roubaix, Tourcoing ou encore Armentières.

Le CHU de Lille a été le premier à ouvrir officiellement son centre de vaccination dès le mardi 5 janvier, situé au sein du centre ambulatoire de maladies Infectieuses et de Prélèvements de Loos. Ces centres de vaccination se trouvent en fait dans l'enceinte des hôpitaux mais ils sont bien prévus pour les professionnels de santé de ville. Cela concerne, précise l'Agence Régionale de Santé, "les professionnels de santé de plus de 50 ans et/ou présentant des pathologies à risque, salariés des établissements de santé ou médico-social (professionnels du soin, personnels techniques, administratifs...) ou y exerçant une activité en continu (prestataires de services, ambulanciers...), exerçant en libéral ou à domicile." Les pompiers et les aides à domicile sont également éligibles à la vaccination.

Les établissements de santé et médico-sociaux peuvent également s'organiser en interne pour faire vacciner leur personnel. Cela peut se faire dans un lieu fixe ou au sein même des services par exemple. C'est ce que fait depuis le lundi 4 janvier le CHU de Lille: il a ouvert un "centre" de vaccination interne, réservé aux professionnels de santé du CHU et qui sont éligibles au vaccin. Le CHU indique ainsi que "des séances de vaccination au sein des hôpitaux et des services sont en cours d'organisation.