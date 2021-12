Des centres de vaccination ouvrent des créneaux sans rendez-vous en Dordogne

Il sera possible de se faire vacciner en Dordogne dans plusieurs centres sans forcément prendre de rendez-vous. Dès le lundi 13 décembre et pendant trois jours, le centre de vaccination de Périgueux sera ouvert aux plus de 65 ans, sans rendez-vous. Les sexagénaires pourront se faire vacciner avec du Moderna les lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 décembre.

L'hôpital de Périgueux qui gère le centre de la Filature rappelle qu'il compte "sur la bienveillance de chacun pour respecter le personnel fortement mobilisé dans cette campagne de vaccination". La semaine dernière en effet, la situation avait dégénéré suite aux annonces du ministre de la Santé sur la possibilité de se faire vacciner sans rendez-vous pour les plus de 65 ans. Le personnel du centre avait été pris à parti physiquement et verbalement par certaines personnes qui voulaient se faire vacciner immédiatement.

Ouverture de quatre centres éphémères avec ou sans rendez-vous

La préfecture de la Dordogne indique elle ce vendredi que quatre centres de vaccination éphémères vont ouvrir la semaine prochaine. Les personnes de plus de 30 ans pourront s'y faire vacciner avec et sans rendez-vous avec le vaccin Moderna. Les rendez-vous seront disponibles sur les plateformes numériques. Ces centres sont mis en place avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Dordogne ( SDIS 24) et les collectivités.

Nontron : Mercredi 15 décembre 2021

Le Bugue : Vendredi 17 décembre 2021

Saint-Antoine-de-Breuilh : Mardi 21 décembre 2021

Terrasson : Jeudi 23 décembre 2021

En Dordogne 21 500 injections ont été effectuées au cours de la semaine du 29/11 au 5/12. C'est quasiment le double des injections réalisées 15 jours plus tôt (11 240 pour la semaine du 15 au 21/11.