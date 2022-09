Des champions d'Europe de rugby en visite auprès des enfants malades à Poitiers

Trois champions d'Europe de rugby ont amené leur coupe dans l'hôpital pour enfants de Poitiers ce mercredi, pour apporter un peu de réconfort aux jeunes patients.

À leur arrivée, les trois athlètes ont suscité l'émotion de ceux qui se retrouvent dans cet espace, appelé hôpital des enfants, où ils participent à des activités de loisirs avec des bénévoles ou d'autres jeunes patients. Après de courtes présentations, les joueurs ont brisé la glace en commençant une partie de baby-foot avec deux jeunes garçons : « Ça nous change un peu du rugby ! » commente le troisième ligne Matthias Haddad.

Thomas Lavault, Léo Aouf et Matthias Haddad auprès des jeunes patients de l'hôpital pour enfants de Poitiers. © Radio France - Natacha Kadur

Intimidé, Pierre apprécie la présence des joueurs mais n'ose pas encore leur poser de questions : « Voir des champions d'Europe comme ça, c'est beaucoup d'émotion. Normalement ils ne viennent pas ici, le fait qu'ils viennent le jour où je suis là, c'est quand même impressionnant » commente le garçon de 14 ans. Il fait partie des patients âgés de 8 à 18 ans qui fréquentent ce lieu pendant leur hospitalisation, pour des motifs les plus bénins allant jusqu'aux maladies graves.

Faire un peu rêver

Les trois athlètes ont profité d'avoir un peu de temps libre pour cette visite inattendue : « Si cela peut rendre des enfants heureux, on est forcément contents de le faire . Ils ont un très bon environnement ici mais je ne pense pas que cela soit ce dont ils rêvent. Si on peut les faire un peu rêver, ça peut leur faire du bien » commente Thomas Lavault.

La petite Lola s'est jetée dans les bras de Matthias Haddad. © Radio France - Natacha Kadur

Par le passé, les joueurs avaient déjà participé à ce type de rencontre à l'hôpital à La Rochelle. Cette fois, le pilier Léo Aouf a joué les facilitateurs pour cette venue à Poitiers, ville dont il est originaire : « Ça ne nous coute pas grand chose mais ça peut apporter beaucoup aux enfants : un peu de changement dans leur quotidien, le fait de voir autre chose et de passer un bon moment pour les sortir un peu de la période qu'ils traversent. »

Si déjà ils peuvent se sentir bien pendant qu'on est la, c'est déjà une bonne chose

Posée en évidence sur une table, la fameuse coupe d'Europe remportée par le stade rochelais en dernière minute : « Quand on a vu le match, cela prouve l'importance de se battre jusqu'au bout » commente Gilles Kéo, responsable de l'hôpital des enfants, qui voit dans cette initiative une façon d'inspirer les plus jeunes grâce aux valeurs du sport.

Une jolie parenthèse pour ces tout jeunes patients dans un quotidien bouleversé par la maladie : « On connait tous des enfants malades et on n'a pas forcement l'occasion de faire cela en temps normal donc quand on le peut, c'est bien. C'est un bon acte de civisme, tant mieux » se félicite Léo Aouf.