Des chariots sensoriels pour les enfants hospitalisés au CHU de Montpellier

Le service pédiatrique du CHU de Montpellier, a reçu, ce jeudi 26 janvier, trois chariots sensoriel "Snoezelen" pour les enfants. Grâce à l'association Feminin Pluriel, 24 000€ ont pu être récoltés pour permettre l'acquisition de ce matériel innovant pour diminuer le stresse des enfants hospitalisés. "C'était un rêve , ça fait des années que j'entends parler de ces chariots dans le service" explique Myriam Guiraud, responsable au service pédiatrie.

Il y aura un chariot dans chaque pôle du CHU et cette activité sera proposée à tous les enfants, mais particulièrement pour ceux porteurs d'un handicap.

Le chariot sensoriel du CHU de Montpellier © Radio France - Adèle Chiron

Apaiser les enfants

Le Snoezelen est un concept développé dans les années 70. Il permet de recréer un espace d'apaisement autour des cinq sens. Pour faciliter l'accès aux enfants dans les chambres, ne pouvant pas se déplacer, Snoezelen a mis en place des chariots mobiles. "Les enfants en réanimation par exemple, sont dans leur chambre toute la journée avec beaucoup de soins. Avec ce chariot on peut enfin leur proposer des activités et leur faire oublier un peu leur environnement et tout simplement les apaiser" rajoute Myriam Guiraud.

Sur ce chariot se trouvent plusieurs éléments. Une colonne à bulle coloré, un vidéoprojecteur pour une ambiance calme , un lecteur CD pour être bercé d'une musique relaxante, un diffuseur d'odeur, ainsi que des fils optiques pouvant être touchés par les enfants.

12 éducateurs sont formés durant le mois de février pour ensuite l'utiliser d'ici le mois de mars auprès des enfants hospitalisés.