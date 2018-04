Montmirail, France

Cela fait des années que Jospeh Puzo, le PDG d'Axon Cable à Montmirail et qui emploie 700 personnes est persuadé des bienfaits du sport dans le monde de l'entreprise. Il reçoit même aujourd'hui la certification ISO 45 001, une nouvelle norme qui montre que son entreprise est toujours dans une démarche d'amélioration de la sécurité et de la santé au travail. Et ça passe par une activité physique régulière pour l'ensemble de ses salariés. Et chez Axon Cable, du sport, on en fait! "Plusieurs de nos employés se sont inscrits en groupe à la Foulée des Sacres de Reims, nous avons aussi fait du yoga, des concours de _pétanque_. En ce moment, on propose même des ateliers autour de la nutrition" explique Jospeh Puzo et organisateur de cette journée "Vitalité, sport et entreprose".

Ce mercredi, lors de cette journée Jospeh Puzo, expliquera aux autres chefs d'entreprise présents mais aussi aux salariés et aux assureurs qu'il est bon pour tout le monde de mettre en place une pratique sportive en entreprise notamment entre midi et 14h. "Cela aère l'esprit, le salarié est ensuite _plus détendu_, donc plus productif" confie Joseph Puzo "de plus, le salarié se blesse moins sur son lieu de travail , il y a donc moins d'arrêts maladie. En effet, certaines études montrent qu'en moyenne, les salariés se mettent 16 jours en arrêt chaque année. Chez Axon Cable, c'est 11 jours en moyenne. La pratique du sport en entreprise permet enfin d'augmenter la productivité des salariés et donc de l'entreprise d'environ 5% par an.