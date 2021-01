Des chefs de services du CH de Châteauroux reçoivent ce mercredi les premiers vaccins anti-Covid 19 en Berry

Les premières doses sont finalement arrivées hier et les premières injections de vaccin anti-Covid19 pourront avoir lieu dès aujourd'hui (mercredi 06/01) pour les premiers membres du personnel et notamment un certain nombre de chefs de services.

La docteur Kaltoum Benmansour elle même chef de service à l'hôpital de Châteauroux, en charge de la pharmacie et de la stérilisation le précisait les conditions particulières pour procéder aux injections avec ce produit très fragile et aux conditions de conservation très délicates "il se transporte dans des conditions particulières, une fois décongelé il se conserve entre 2 et 8° et pas plus de 6 heures."

Le docteur Kaltoum Benmansour

Une campagne en cours d'organisation

Un centre de vaccination, situé au Pôle de soins de suite et de réadaptation du Centre hospitalier de Châteauroux (dans la partie « hôpital de jour ») va être ouvert à partir de demain jeudi 7 janvier 2021.

Les séances de jeudi, vendredi et samedi seront réservées aux médecins qui prennent rendez-vous directement. La séance de dimanche sera réservée aux dentistes et celle de lundi sera réservée aux pharmaciens. A compter de mardi 12 janvier, le centre sera ouvert aux infirmiers, kinés, aides-soignants, aides à domicile et autres professionnels de santé, du lundi au vendredi de 14h à 21 h et le samedi de 14h à 18h.

Pour prendre rendez-vous, les professionnels doivent appeler le 02 54 08 13 35, entre 9h et 17h.

La liste des pompiers et des aides-soignantes est en cours de constitution, ils seront vaccinés dans les jours qui suivent.