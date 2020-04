Des chercheurs étudient l'effet des messages de prévention sur les Français

Les Français sont plus sensibles aux messages directifs et personnels. C'est ce qui ressort d'une étude de chercheurs de l'université Aix-Marseille sur un panel de 1200 personnes, soumis à différents messages de prévention. Et le collectif n'émeut pas.

Comment sont perçus les messages de prévention par les Français ? C'est ce qu'ont voulu savoir des chercheurs de l'université Aix-Marseille. Ils ont testé douze messages de confinement sur un panel de 1200 Français, et les résultats les ont surpris.

Petites différences entre hommes et femmes

Face à la pandémie, restez confinés. Un message simple, diffusé aux oreilles des différents sujets testés. Un message qui fonctionne très bien auprès des Français d'après Didier Courbet, initiateur de l'étude : "Les hommes sont encore plus sensibles aux messages catégoriques. Ce sont des messages qui vont les motiver davantage à rester confiner, alors que pour les femmes ce sont les messages plus épurés, en absence d'ordre."

"Moi d'abord"

Plus on ajoute de justification au message initial ("Vous le faites pour les soignants", par exemple), les messages portent moins. Quant au "Nous sommes en guerre", d'Emmanuel Macron, il fait un flop : ce qui surprend le plus les chercheurs, c'est le peu d'impact de la mention du collectif. "Aujourd'hui, tout ce qui fait appel au sentiment d'unité, du collectif, le tous ensemble, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas". Et le chercheur d'ajouter :