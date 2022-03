Des chercheurs grenoblois entament leur quatrième expédition sur le toit du monde

C'est un long voyage qui les attend pour arriver, en fin de semaine, sur le toit du monde : La Rinconada, au Pérou, à 5.300 mètres d'altitude. Une fois sur place, les 15 chercheurs français, dont beaucoup sont Grenoblois, seront rejoints par une dizaine d'étudiants en médecine et chercheurs péruviens. À cette altitude, il n'y a que la moitié du taux d'oxygène, par rapport au niveau de la mer.

Ce manque d'oxygène entraine des pathologies chez la population locale, ils ont par exemple deux fois plus de globules rouges, ce qui rend le sang très épais. Avec ce nouveau voyage, le quatrième pour l'Expédition 5300, Samuel Vergès, directeur de recherche de l'Inserm et de l'UGA, et responsable de l'Expédition 5300, veut poursuivre les recherches et développer des traitements spécifiques, notamment concernant la vision. "C'est un aspect que l'on va explorer pour la première fois", s'enthousiasme-t-il.

"Nos yeux ont besoin, pour fonctionner d'une microcirculation du sang efficace. On va étudier en quoi ce sang hyper visqueux arrive ou a des difficultés à circuler dans les yeux. On va voir si ces habitants ont des problèmes de fonction visuelle précoce." L'autre objectif est aussi, d'ici un an, d'ouvrir un centre de santé et de recherche sur place.