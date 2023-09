Des chercheurs grenoblois étudient la santé des enfants vivant dans la ville la plus haute du monde, au Pérou

L'école de la Riconada, ville la plus haute du monde, où vivent 50 000 personnes et où l'oxygène est rare

Depuis 2018, médecins et chercheurs de UGA, l'Université Grenoble Alpes, se rendent régulièrement dans la ville la plus haute du monde, La Rinconada, au Pérou, située à 5300 mètres d'altitude, pour y étudier l'effet du manque d'oxygène sur les hommes qui y travaillent, la plupart comme mineurs. Les 50 000 habitants vivent avec deux fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. 25 % de la population souffre du mal chronique des montagnes.

Etudier la santé des enfants qui vivent en haute altitude

Les quinze membres de l'expédition sont arrivés ce samedi 30 septembre au Pérou pour, cette fois, étudier l'effet de l'altitude sur les enfants. Ils vont y rester un mois. Ils ont travaillé en amont avec les écoles, les centres de santé, l'université, l'Ambassade de France pour évaluer la santé et le développement des enfants, qui vivent en haute altitude, d'un point de vue hématologique, cardiorespiratoire et cognitif.

Les enfants qui vivent en haute altitude souffrent d'anémie due à un manque de fer - Perceptiom

Samuel Vergès, directeur de recherche INSERM au laboratoire HP2 de l'UGA, dirige l'expédition : "Chez l'enfant, on observe surtout une déficience en fer et donc une anémie. Cela peut avoir des répercussions sur leurs apprentissages. les autorités péruviennes ont toujours tendance à supplémenter les enfants d'altitude avec des comprimés riches en fer, à la cantine, à l'école. mais sans un diagnostic précis, cela peut être aussi problématique. Et donc, on souhaite, grâce aux données que l'on va récolter au cours de notre mission apporter les bonnes réponses pour la santé de ces enfants."

Certains enfants n'ont jamais vu de médecin - Perceptiom

Cela fait plus de 4 ans que les scientifiques grenoblois se rendent à la Rinconada. La population les connait et attend beaucoup de leurs recherches. Souvent éloignés des médecins et des hôpitaux, les habitants espèrent que l'équipe grenobloise pourra améliorer leurs conditions de vie.

Un site internet accessible à tous

La chaire Montagne, Altitude et Santé de la fondation UGA, portée par Samuel Vergès, étudie les réactions de l'organisme humain à différents niveaux d'altitude. "Nos travaux à la Riconada irriguent ensuite notre compréhension de la vie dans nos régions alpines mais également c'est un point d'appui pour l'évaluation, le traitement de malades qui manquent d'oxygène dans nos hôpitaux, à cause de maladies respiratoires."

On peut consulter gratuitement les résultats des recherches déjà menées par Expédition 5300 à l'adresse : https://montagne-altitude-sante.fr

La prochaine mission de l'Expédition 5300 à La Rinconada, dans un an, sera consacrée à la santé spécifique des femmes.