Des chercheurs lillois développent un test de dépistage Covid 19 sur smartphone

Depuis le premier confinement, des chercheurs lillois travaillent sur un test de dépistage du Covid 19 grâce à un smartphone. Un dispositif qui fédère des chercheurs du Nord et de Marseille, avec l'Université de Lille, le CHU de Lille et CNRS de Marseille. Le test est financé en partie par l'Europe, et sa fiabilité serait équivalente à celle d'un test PCR. Le test ne vient pas remplacer le test PCR, mais il s'associe à tous les autres tests.

Une étude menée sur 300 personnes

Il suffit de brancher une sorte de clef USB à votre portable, vous y mettez une bandelette, sur laquelle vous allez déposer votre prélèvement nasopharyngé, Sabine Szunerits, est professeur à l'université de Lille : "Vous avez un portable, vous branchez une clef usb, vous y mettez une bandelette. C'est notre capteur diagnostique, la spécificité c'est qu'on a accroché un nanobody, c'est le fragment d'un anticorps qui reconnait les spikes du Covid 19." Une étude a été menée sur 300 personnes pour montrer l'efficacité du test, David Devos est neurologue et professeur de pharmacologie à l'Université de Lille : "L'important c'est de tester tout de suite la solution pour voir si c'était efficace sur de vrais échantillons de personnes et très vite on a pu le valider sur 300 prélèvements avec un taux de concordance avec la PCR de 90%. Sauf que le PCR donne le résultat en plusieurs heures alors qu'avec ce test on a la réponse en 10 minutes."

Vous obtenez la réponse en 10 minutes seulement et bientôt il sera possible de le faire a partir d'un test salivaire comme l'explique Sabine Szunerits : "On travaille sur la salive parce que c'est pratique pour faire à la maison, avec la salive vous êtes autonome." Avant d'être destiné au grand public, ce test va servir à l'hôpital, David Devos neurologue et professeur de pharmacologie à l'Université de Lille : "L'idée c'est que très vite dans les prochaines semaines on puisse le mettre à disposition aux urgences au samu, dans les services, pour diagnostiquer les cas qui surviennent. La première vague de Covid a été désastreuse à l'hôpital parce que beaucoup de gens se contaminaient là-bas. Ensuite, le but est de mettre à disposition en ville pour nos confrères médecins généralistes, pharmaciens et les maisons de retraite." Une prochaine étude sur plus de 1 000 personnes sera lancée dans les prochains mois.