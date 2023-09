Des chercheurs lillois inventent un outil pour prédire la perte de poids après chirurgie bariatrique

C'est une avancée majeure pour les personnes obèses qui vont subir ou qui ont subi une chirurgie bariatrique: des médecins et chercheurs lillois ont mis au point un logiciel qui permet de prédire pour chaque patient quelle sera la perte de poids d'une personne obèse après une opération de chirurgie bariatrique, et à quel rythme cette perte va se faire. Pour cela, il faut remplir sur le site internet dédié, accessible gratuitement sur internet , sept données sur le patient: son poids, sa taille, son âge, s'il est fumeur ou non, s'il est diabétique ou non, et si oui depuis combien de temps et enfin, il faut indiquer quelle est l'opération envisagée: bypass, anneau gastrique ou sleeve. Le site permet par exemple de comparer les trajectoires de poids attendues selon l'opération pratiquée.

L'outil est accessible en ligne sur le site de l'université de Lille avec 7 données à remplir concernant le patient - Capture d'écran du site de l'Université de Lille

Le patient peut se projeter sur sa perte de poids à venir

A partir de là, l'outil produit un graphique sous forme de courbe qui indique quel devrait être, mois par mois, le poids de la personne dans les cinq années suivant l'opération, avec un poids précis mais aussi un intervalle de plus ou moins quelques kilos. Cet outil permet au patient, avant l'opération, de se projeter sur ce que sera réellement sa perte de poids et à quel rythme elle va se produire, c'est une aide psychologique importante pour le patient. Et après l'opération, l'outil permet également au médecin et au patient de détecter des problèmes si ce dernier sort de sa trajectoire de poids, soit qu'il ait perdu trop de poids ou qu'il en ait repris trop.

Le projet a été porté par le Professeur François Pattou, professeur de chirurgie au CHU de Lille et directeur d'une équipe de recherche sur le diabète à l'Université de Lille qui a travaillé avec Philippe Preux, Professeur à l'Université de Lille et ses équipes. Ils ont créé l'outil en se basant sur les données de 1.800 patients français pendant 15 ans. Et les performances de leur outil ont été validées chez plus de 10.000 patients en France et dans le monde.