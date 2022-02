Des chercheurs lillois percent le secret de la bulle éternelle

Nous avons tous essayé de faire durer une bulle de savon le plus longtemps possible. Des chercheurs de l'université de Lille ont percé le mystère et compris pourquoi les bulles éclataient. Ce qui leur a permis d'en créer une quasiment invincible.

Souvenez-vous, quand, enfant, vous faisiez des bulles de savon, elles éclataient toujours en quelques secondes. Figurez-vous que des chercheurs lillois ont réussi à créer une bulle qui n'éclate jamais, ou presque.

Ils travaillent à l’Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN) de l’université de Lille, et viennent de publier les résultats de leurs travaux dans Physical Review Fluid. A la manipulation, Aymeric Roux, doctorant du laboratoire, à l'origine de la découverte.

Comme un château de sable

La clé, c'est la composition. Car ce qui fait éclater une bulle de savon, c'est le liquide lui même, il coule vers le bas et fragilise la paroi, une simple poussière ou une vibration est alors fatale. Les chercheurs ont donc ajouté de minuscules particules de plastique, qui consolident l'ensemble, des sortes de ponts liquides se forment entre les grains, exactement comme dans un château de sable.

La touche finale, c'est l'utilisation du glycérol, un liquide visqueux et sucré. Et c'est toute la magie de la découverte, les chercheurs ne s'attendaient pas à un tel résultat : en captant l'humidité de l'air, le glycérol limite l'évaporation de l'eau, et renforce encore un peu plus la bulle.

La bulle a éclaté au bout de 465 jours

L’IEMN de Lille a donc établi cet incroyable record : l'une des bulles a tenu 465 jours. Au 465e jour, tout de même, l'équipe de Michaël Baudouin, professeur à l'université de Lille et chercheur à l'Institut universitaire de France, a quand même eu un petit pincement au cœur : "nous étions étonnés, car à partir du moment où elle avait tenu une année, qu'on avait identifié les mécanismes de survie, on ne pensait pas qu'elle allait éclater".

En regardant les bulles les plus anciennes, on peut voir qu'elles ont verdi, l'hypothèse c'est donc que des bactéries ou des moisissures se sont formées, et ont déstabilisé l'ensemble. La prochaine étape, ce sera donc de les créer dans une atmosphère plus propre, et pourquoi pas obtenir une bulle éternelle.

Une part de poésie

Pour Alexis Duchesne, maître de conférence à l'université de Lille, la magie de l'enfance et la physique sont réunies dans ce projet : "l'une des raisons pour lesquelles on choisit ce métier, c'est parce qu'on aime jouer, travailler sur ces objets qui sont super jolis. Il y a vraiment, pour moi, une part de poésie là-dedans".

Alexis Duchesne, Aymeric Roux et Michaël Baudouin, de l’Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie de Lille, ont réussi à fabriquer une bulle qui a duré 465 jours. © Radio France - Cécile Bidault

Bulles en chocolat

L'objectif, aujourd'hui atteint par les chercheurs, était de comprendre le phénomène physique derrière l'éclatement de la bulle. Mais la découverte de ce film résistant pourrait avoir des applications concrètes dans l'avenir : création de mousses, voire d'aérosols, pour l'industrie, l'agroalimentaire, la cosmétique, etc.

Juste pour le plaisir, l'équipe lilloise va essayer de remplacer la poudre de plastique par du cacao. Le genre d'expérience qui pourrait intéresser les écoles, et réconcilier les élèves avec la physique.