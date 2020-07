Des chercheurs niçois détectent la perte d'odorat, symptôme répandu du coronavirus

Plus de 60% des patients atteints par une forme de Covid-19 connaissent une perte d'odorat et de goût. L'objectif des chimistes de l'Institut de chimie de Nice, en partenariat avec l'école de commerce l'EDHEC et le CHU de Nice est de mettre au point un test olfactif de dépistage rapide, simple et peu coûteux. "On calibre un test qui permettra de détecter des personnes qui ont perdu l'odorat et d'avoir des indices sur celles qui pourraient être infectées par la Covid-19, puisqu'un des symptômes est la perte soudaine d'odorat".

En l'absence de perception d'odeur, des tests plus élaborés, biologiques ou PCR, devront être pratiqués pour détecter la présence du virus. En Corée du Sud, ce printemps des soldats ont été testés à leur entrée dans les camps militaires en sentant du vinaigre de pomme.

Les touristes et Azuréens de passage se sont livrés à cette expérience ludique avec plaisir :

Des tests déployés en septembre dans les Alpes-Maritimes

Jérôme Golébiowski, professeur à l'Institut de chimie de Nice de l'université Côte d'Azur, est spécialiste de la perception des odeurs. Il a l'habitude de travailler avec les parfumeurs du bassin Grassois et a mis au point ce kit olfactif constitué de bandelettes de papiers imbibées de fragrances : "Ce sont des odeurs plutôt agréables, on demande aux personnes de noter leur sensibilité à l'odeur sur une échelle de 0 à 6 et de tenter de donner un qualificatif à cette odeur. La seule différence entre une perte d'odorat liée à un rhume ou à une grippe c'est que le symptôme intervient beaucoup plus tôt lorsqu'on est malade du coronavirus, environ deux jours et demi après la montée de température et la toux."

Le professeur rappelle que 10% de la population française souffre de troubles de l'odorat, "ce n'est pas parfait, mais ce test aurait le mérite d'alerter : si vous perdez l'odorat, que vous toussez et que vous avez de la fièvre, il faudra alors investiguer plus profondément."

Les tests seront déployés en septembre dans les Alpes-Maritimes à l'hôpital et dans des cabinets ORL.

La perte d'odorat, un symptôme à prendre au sérieux

Le projet, au-delà de la lutte contre l'épidémie de coronavirus, aurait d'autres débouchés puisque la perte d'olfaction est aussi un symptôme de pathologies liées à des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer. Le médecin psychiatre Renaud David au CHU de Nice est associé aux recherches de l'institut de chimie.

Les chimistes aimeraient promouvoir les tests olfactifs dans les pays à faible PIB qui ne peuvent pas effectuer des tests sérologiques en masse, trop coûteux. L'idée serait de les déployer dans des aéroports, associés à une prise de température.