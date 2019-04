Des chercheurs orléanais découvrent des particules de microplastiques dans une zone reculée des Pyrénées

Orléans, France

Au départ, cette équipe de chercheurs des universités d'Orléans et de Toulouse travaille sur la question du stockage de carbone, un des défis à venir en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Elle étudie particulièrement la pollution dans les tourbières, des zones humides capables de stocker du carbone (l'Institut des Sciences de la Terre d'Orléans est pilote dans ce domaine depuis près de 10 ans). Et sur l'un de ses sites de recherches, la station de Bernadouze, dans l'Ariège, elle se met à mesurer les concentrations en microplastiques, avec l'aide d'une chercheuse de l'Université de Strathclyde en Ecosse.

Des particules plus petites que des cheveux, dans les mêmes proportions qu'à Paris

Les résultats, publiés récemment dans la revue Nature Geosciences, sont inquiétants : les concentrations de microplastiques sont équivalentes à celles qui ont été mesurées dans une ville comme Paris, ou bien dans certaines villes de Chine. 365 particules de microplastiques par mètre carré, sous forme de particules très petites "plus petites que des cheveux" précise Stéphane Binet, hydrogéologue à l'Institut des Sciences de la Terre de l'Université d'Orléans, invité de France Bleu Orléans ce mardi 23 avril. "C'est l'air qu'on respire, c'est ce qui est inquiétant".

Une pollution atmosphérique qui voyage avec les masses d'air

Bernadouze est une zone reculée des Pyrénées, loin des grandes villes (la plus proche, Toulouse, est à 120 kilomètres). "Qu'on y retrouve des concentrations aussi élevées de microplastiques, cela tend à montrer que _cette pollution voyage avec les grandes masses d'air et qu'aucune zone n'est à l'abri_" s'inquiète Stéphane Binet, "et c'est un des principaux enseignements de notre étude".

Si ça pose problème aux tortues, on imagine les effets sur notre santé à nous

Une nouvelle forme de pollution atmosphérique, donc, au même titre que les microparticules émises par les transports. Et que les chercheurs commencent à étudier de plus près : "on appelle ça une pollution émergente, il y a énormément de recherches qui débutent à travers l'Europe sur ces microplastiques mais pour l'instant on a très peu de conclusions. On sait quand même de source assez sûre que cela a des conséquences sur l'écosystème, sur les humains on en sait moins, mais on le soupçonne très fortement. Si dans l'eau ça pose problème aux tortues, on imagine que ça posera problème pour notre santé" conclut Stéphane Binet.