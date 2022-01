Des chercheurs rémois trouvent un traitement contre la perte d'odorat grâce à la cryothérapie

C'est l'un des symptômes les plus marquants du Covid-19 : la perte d'odorat, scientifiquement appelée, l'anosmie. Certains l'ont perdu depuis plus d'un an à cause du virus. A Reims, des chercheurs ont peut-être trouvé la solution contre cette perte de sens : la cryothérapie.

C'est une découverte que l'on doit au hasard. Au tout début de l'été, deux médecins se rendent dans un centre Cryotera à Valence (Drôme) pour tester ce que le co-fondateur de l'entreprise rémoise, Bastien Bouchet, définit comme "une manière de soulager, mais pas de soigner". Les deux médecins sont atteints d'anosmie depuis quelque temps déjà à cause du virus. Moins d'une semaine après leur séance, surprise pour les deux hommes : leur odorat est revenu. Immédiatement, la maison mère de Cryotera à Reims est prévenue et la machine se met en route.

Une étude pilote qui ne demande qu'à se confirmer

"La recherche, c'est un peu une identité chez nous, explique Bastien Bouchet. On a donc très vite lancé des expérimentations." Le CHU et l'Université de Reims s'associent au projet et créent un projet pilote : sur 45 patients atteints d'anosmie depuis 1 mois à 1 an et demi, 15 ne feront pas de séance de cryothérapie, 15 autres feront deux séances réparties sur deux jours et les 15 derniers feront 5 séances réparties sur 5 jours. Sur les 15 personnes sans séance, aucun ne retrouvera l'odorat. Sur les 30 autres, 28 retrouveront totalement ou partiellement l'odorat. "Avec, il faut le noter, des résultats plus probants sur ceux qui ont bénéficié de 5 séances." détaille Bastien Bouchet.

Face à de tels résultats, l'équipe de scientifiques décide de publier son étude dans une revue spécialisée "The Journal of Integrative and Complementary Medecine". Leur objectif, mettre en avant ces résultats et espérer toucher plus de personnes.

"J'aimerais pouvoir vous rappeler d'ici deux ou trois mois et vous dire qu'on a touché 200 ou 300 personnes" confie Bastien Boucher. Pour réaliser ses objectifs, il compte s'appuyer sur deux choses : le réseau Cryotera (présent dans huit villes françaises) et le coût des séances. Si d'ordinaire, 5 séances reviennent à un prix de 195 euros, pour les personnes atteintes d'anosmie, ce sera 150 euros.

L'étude rémoise se poursuit avec la volonté d'attirer l'attention de l'assurance santé pour un possible remboursement.