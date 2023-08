Des chercheurs toulousains découvrent l'existence d'un climat saisonnier sur Mars

Comment la vie a-t-elle pu apparaître sur Terre ? C'est peut-être sur Mars que l'on trouvera la réponse. Des chercheurs toulousains de l'institut de recherche en astrophysique et planétologie (Irap) en ont fait le pari. Ils publient ce mercredi 9 août une étude dans la revue Nature. William Rapin en est un des auteurs. "Toutes les roches datant du moment où la vie est apparue sur Terre ont disparu" explique-t-il. Alors pour comprendre le mystère de l'origine de la vie, sur Terre et dans l'Univers, son équipe enquête sur la planète rouge. Elle utilise pour cela Curiosity, un rover expédié là-bas il y a onze ans.

Un climat pour comprendre l'origine de la vie

"Là on est dans un immense critère de 150 km de large et vieux de 3,8 milliards d'années, décrit le planétologue. Au centre du cratère il y a une montagne que l'on gravit". Le robot, de la taille d'un petit 4x4, piloté par la Nasa et le Cnes de Toulouse, photographie et analyse la composition des roches qu'il croise. "On a découvert quelque chose d'un peu spécial, poursuit William Rapin. Il y avait sur cette montagne des craquèlement fossiles qui témoignent de l'existence, il y a des milliards d'années de cela, de saisons sèches et humides."

Cette alternance, c'est précisément le climat qu'utilisent les chercheurs dans leurs laboratoires pour créer des molécules indispensables à la vie à partir de simples composés organiques. Le retrouver dans les fossiles martiens est une "découverte majeure", selon le CNRS de l'université Paul-Sabatier. William Rapin se réjouit : "Mars nous offre un terrain pour tester nos théories, c'est une mémoire unique sur les processus qui peuvent être à l'origine de la vie". Si aucune trace de vie n'a encore été trouvée sur Mars, cette découverte en est un indice supplémentaire.

Motif fossile hexagonal dans les roches sédimentaires analysées par Curiosity dans le cratère de Gale sur Mars. - © NASA/JPL-Caltech/MSSS/IRAP/Rapin et al./Nature