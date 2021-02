Des chercheurs du CHU de Tours prouvent le lien entre pesticides et leucémie

On pouvait s'en douter, mais c'est maintenant scientifiquement prouvé : il existe bien un lien entre l'exposition aux pesticides et le développement de certaines leucémies. Une étude de chercheurs tourangeaux, publiée dans la revue Scientific Reports, l'a démontré, en analysant les données scientifiques publiées ces 75 dernières années.

Une démonstration inédite

"Cette démonstration est inédite, car c'est la première fois que l'on établit clairement le lien entre une exposition forte aux pesticides et l'apparition de leucémies aiguës myéloïdes", expose le Pr Olivier Hérault, chef du service d'hématologie biologique au CHRU de Tours, en charge de l'étude. Les chercheurs ont regroupé et analysé les données de 14 publications médicales, parues dans le monde. Des données publiées entre 1946 et 2020, réunissant près de 4.000 patients atteints de leucémie et près de 10.000 patients témoins. Un nombre de patients suffisant pour établir un résultat scientifique.

Une forte exposition aux pesticides augmente de 50% le risque de développer une leucémie

Le résultat concerne uniquement les leucémies aiguës myéloïdes, un cancer des cellules de la moelle osseuse, qui apparaît soudainement chez les adultes exposés à des facteurs à risque. Une forte exposition aux pesticides, principalement aux insecticides, augmente de 50% le risque de développer cette maladie.

La majorité des patients sont des agriculteurs, mais la leucémie aiguë myéloïde n'est pas encore reconnue comme une maladie professionnelle. "La publication de cette étude va peut-être changer les choses", espère le Pr Olivier Hérault. Une étude qui pourrait également relancer le débat sur les distances minimales d'épandage, à l'abord des habitations.