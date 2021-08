Des chercheurs tourangeaux vous proposent de venir récupérer gratuitement des nids de guêpes ou de frelons

Des chercheurs de l'Université de Tours lancent un appel aux Tourangeaux. Si vous retrouvez chez vous ou dans votre jardin un nid de guêpes ou de frelons, ça les intéresse.

Spécialisés dans le frelon asiatique, ils manquent actuellement d'insectes pour réaliser leurs expérimentations scientifiques. Ils ont besoin de nouvelles colonies vivantes. Des colonies qu'ils vous proposent de venir récupérer gratuitement chez vous sur tout le département de l'Indre-et-Loire. A condition que le nid soit situé à moins de quatre mètres de haut.

Contrairement aux professionnels en désinsectisation, nous n'utilisons pas de pesticide chimique pour tuer les insectes, car il nous les faut vivant", Eric Darrouzet, enseignant-chercheur à l'Université de Tours

Comme des piégeurs professionnels, ils sont équipés d'une combinaison de protection intégrale pour approcher du nid en toute sécurité. "Puis à l'aide d'un gros seau clipsable ou d'un sac, nous découpons et récupérons en quelques secondes le nid entier avec tous les insectes à l'intérieur", explique Eric Darrouzet, enseignant-chercheur à l'IRBI, l'Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte à l'Université de Tours. "Et ensuite, à l'aide d'un filet à papillon, on capture tous les insectes qui étaient hors du nid. On les capture vivants et on les transfère dans des pièges bouteilles pour les emmener au laboratoire en toute sécurité."

L'opération peut durer plusieurs heures afin de récupérer tous les insectes, les "ouvrières", partis loin du nid.

Pour les contacter, il faut envoyer un mail à l'adresse frelonasiatiqueirbi@gmail.com. L'équipe aura besoin de quelques renseignements et d'une photo du nid avant d'intervenir chez vous.