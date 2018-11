Tournon-sur-Rhône, France

Deux chiens formés par l'association Acadia sont déjà intégrés dans des familles en France. Trois autres familles vont bientôt pouvoir accueillir un chien. Ils sont actuellement en formation. "Pendant 6 à 8 mois, le chien vit chez un éducateur canin. Durant cette période, il va apprendre à détecter un taux de glycémie anormal", précise Bastien, éducateur canin pour l'association Acadia.

Lap s'entraîne à détecter un taux de glycémie anormal grâce à des échantillons de sueur et de salive fournis par Théovic, fils des fondateurs d'Acadia, lui-même diabétique. © Radio France

Les chiens s'entraînent sur des échantillons de sueur et de salive fournis par Théovic, le fils des fondateurs d'Acadia, lui-même enfant diabétique. Ces échantillons ont été prélevés lors d'une hypoglycémie et d'une hyperglycémie. Entraîné, le chien peut sentir si le taux est bas ou élevé et donne un coup de museau à la personne concernée. Si la personne ne réagit pas, il appuie sur un bouton déclenchant une alarme. Cette dernière est placée dans la chambre des parents.

L'animal appuie sur un bouton déclenchant une alarme placée dans la chambre des parents en cas d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie. © Radio France

Des chiens sociables

"Il faut que le chien soit sociable et réactif. Il ne doit pas montrer de signe d'agressivité ou de stress. Il doit être capable de vivre dans une famille et de s'y consacrer", ajoute Bastien. Avant d'être formé à détecter la glycémie, l'animal passe des tests comportementaux.

Et inversement la famille doit être prête à vivre nuit et jour avec l'animal. Pour que la surveillance soit efficace, le chien doit dormir dans la chambre de l'enfant voire dans son lit. "oCertaines familles ont retiré leur demande auprès de l'assciation lorsqu'elles ont su que c'était un investissement très important d'intégrer ce chien dans leur famille", raconte Laure éducatrice canin.