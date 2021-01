Des chiens qui s'empoisonnent en se promenant dans les vignes à cause de l'épandage d'un engrais biologique

Plusieurs chiens, pas loin d'un dizaine, n'ont pas survécu après avoir croqué cet engrais et une pétition a été lancé depuis le 16 janvier par certains propriétaires qui réclament que les fabricants stipulent bien sa dangerosité tandis que la municipalité de Châteauneuf-de-Gadagne a mis en place rapidement une campagne de prévention.

Les témoignages des personnes concernées sont frappants : "Ma chienne a commencé à vomir, elle ne s'alimentait plus , était amorphe et quand je suis arrivée à la clinique vétérinaire et que j'ai raconté que cela avait débuté après une promenade prés des vignes , quand j'ai parlé de granules le vétérinaire a dit - si il y a du tourteau de ricin dedans, votre chienne est morte dans les deux ou trois jours". Cet autre propriétaire raconte : "A la clinique d'urgence a Sorgues _ils avaient déjà le recul de trois morts de chien_, ils m'ont dit de venir vite mais quand je suis arrivé il était trop tard, ma chienne est morte et elle avait dix mois ".

Un engrais qu'il est recommandé d'enfouir sous la terre

Les vétérinaires sont catégoriques : si on ne fait pas vomir les chiens dans les deux heures après l'ingestion , la toxine se répand et sans antidote l'animal est condamné. Cet engrais biologique en vente libre même pour des particuliers est recommandé aussi pour les potagers. Il est utilisé beaucoup en agriculture biologique pour le maraîchage, l'arboriculture ou le vignoble comme sur ce plateau de Châteauneuf-de-Gadagne où une viticultrice l'a utilisé en toute confiance sur ses parcelles . Mais il est également conseillé pour se débarrasser des taupes. En Belgique il est interdit depuis 11 ans sauf si la toxine a été traitée pour être inactive.

Dans certaines jardineries ou grossistes en France la recommandation est bien d'enfouir les granules de tourteau de ricin sous au moins dix centimètres de terre pour protéger les animaux domestiques.

Un affichage pour prévenir les promeneurs et des analyses en cours

Le maire de Châteauneuf-de-Gadagne a fait placer en urgence des écriteaux avertissant d'épandages en cours aux abords du parc de l'Arbousiaire pour alerter les promeneurs avec chien et qui recommandent surtout de tenir les chiens en laisse.

De son côté le syndicat FDSEA du Vaucluse va entrer en contact avec les propriétaires de chiens touchés et la viticultrice concernée qui a des parcelles sur plusieurs communes du secteur a contacté son fournisseur et demandé une analyse du lot de tourteau de ricin concerné. Car la présidente départemental de la FDSEA précise qu'il faut qu'un animal ait ingéré normalement une grande quantité de granules et que ce produit préconisé pour l'agriculture biologique est autorisé et homologué.