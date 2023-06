Des chirurgiens de l'hôpital Necker ont réussi à opérer un fœtus d'une grave malformation cérébrale

Grâce aux chirurgiens spécialisés de l'hôpital Necker, à Paris, le petit Lisandro, 8 mois, va bien. En septembre dernier, des chirurgiens l'ont opéré avec succès d'une grave malformation cérébrale, alors qu'il était encore un fœtus dans le ventre de sa mère. L'opération a, depuis, été reproduite par une équipe américaine, a annoncé ce vendredi l'AP-HP, qui regroupe les hôpitaux publics parisiens.

"Une malformation anévrismale de la veine de Galien a été traitée par embolisation in utero" en septembre 2022, a précisé dans un communiqué l'AP-HP. L'opération a été dévoilée le quotidien Le Parisien, qui a rencontré les parents et la sœur de Lisandro, désormais âgé de 8 mois et en bonne santé, chez eux.

Une malformation rare et gravissime

La première mondiale ne consiste pas dans le fait d'opérer un bébé dans le ventre de sa mère , car de nombreuses opérations de ce type ont déjà été effectuées ces dernières années, notamment pour des malformations de la moelle épinière.

Mais l'intervention réalisée à Necker a ciblé directement le cerveau du fœtus, c'est là que se trouve la prouesse. Il était atteint d'une malformation de la veine de Galien, un vaisseau sanguin cérébral. Ce problème risque très fréquemment d'aboutir au décès du nouveau-né ou, par la suite, à des séquelles graves. L'opération, elle-même très risquée, a été proposée aux parents, au vu de la quasi-certitude d'effets graves ou mortels pour le futur enfant si la malformation était restée en l'état. "On s’est regardé avec Marco, on s’est compris en une seconde : évidemment qu’on tente ! On veut sauver notre fils", raconte Elodie, la maman de Lisandro, au Parisien ce vendredi.

La spécificité de l'opération consiste aussi dans son caractère peu invasif : "un microcathéter a été positionné dans la veine de Galien, à travers la peau et l'utérus de la maman, puis à travers le crâne du foetus", explique l'AP-HP.

A 8 mois, Lisandro va bien

L'intervention s'est passée sans problème en une demi-heure et surtout, l'enfant, aujourd'hui âgé de huit mois, né le 16 octobre 2022, va bien. L'AP-HP explique que "la grossesse s’est poursuivie avec une nette amélioration des fonctions cardiaques fœtales et une réduction des dimensions des veines impliquées dans la malformation mesurées en IRM". Le nourrisson est né "cinq semaines plus tard, à terme par voie basse". Il pesait "3,255 kg et l’IRM cérébrale à la naissance ne montrait pas de lésions cérébrales". "Une embolisation, cette fois via l’artère fémorale, a été réalisée au 5ème jour de vie, ajoute le communiqué, du fait de l’apparition d’un retentissement cardio-respiratoire puis au 67ème jour de vie, permettant une guérison complète de la malformation".

Aujourd’hui, à l’âge de 8 mois, Lisandro a un examen neurologique et cardiaque normal et se développe conformément aux enfants de son âge. "Maintenant, on sait qu’il est sauvé. Il est en vie, sans séquelle. Notre bébé miracle", se réjouit le papa du garçonnet, Marco, rencontré par Le Parisien. "Il est heureux d’être là", poursuit Elodie, "avec nous."

Une prouesse reproduite à Boston

Entre-temps, aux Etats-Unis, des chirurgiens ont réalisé une opération semblable dans un hôpital de Boston. Réalisée en mars et également couronnée de réussite, elle a donné lieu à une publication scientifique, dans la revue Stroke. "Cette approche représente un changement de paradigme" face à ce type de malformation, y écrivaient les chercheurs, notant qu'une telle opération permet d'intervenir à un stade précoce et avant des complications irréversibles.