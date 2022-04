Des chocolats Kinder rappelés pour des suspicions de salmonelle à l'approche de Pâques

Après le scandale des pizzas Buitoni, des centaines de tonnes de chocolats Kinder sont rappelés en France pour des suspicions de salmonelle. A moins de 15 jours de Pâques, ces produits fabriqués en Belgique présentent un lien "potentiel" avec des cas de salmonelle, selon l'entreprise Ferrero qui commercialise la marque Kinder et qui a décidé "volontairement" d'organiser ce rappel de produits.

La liste des produits rappelés

Sont concernés les Kinder Surprise 20g et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022, des Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022, des Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août et enfin Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022.

Ferrero conseille de ne pas consommer le produit, et de contacter son équipe d'assistance aux consommateurs au 08 00 65 36 53 et à l'adresse contact.fr@ferrero.com.

Attention aux personnes fragiles

La salmonelle est une bactérie qui affecte l'intestin et qui provoque une infection, la salmonellose, peu dangereuse dans la plupart des cas. Elle a pour conséquence des gastro-entérites mais les personnes dont le système immunitaire est fragilisé, les personnes âgées, les femmes enceintes et les nouveau-nés peuvent développer des complications.