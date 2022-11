Des cigales entendues le 1er novembre à Carnas, dans le Gard

On a plutôt l'habitude de les entendre entre juin et septembre, mais rarement plus tard. Et pourtant ! Ce mardi 1er novembre, deux amateurs de vélo certifient avoir entendu des cigales vers midi, à Carnas, dans le Gard. "Je faisais une sortie à vélo, dans la campagne, entre Sommières et Quissac, explique Jean au micro France Bleu Gard Lozère_. Vers midi, alors qu'on roulait tranquillement, en ralentissant on a perçu des chants de cigales. Alors, quelques cigales. On s'est arrêté, et on a eu confirmation qu'il s'agissait bien de cigales, dans la garrigue, sur la commune de Carnas_".

"ça pose plein d'interrogations. Faisait-il si chaud que ça ?" Jean, sur France Bleu Gard Lozère

"Il devait faire aux alentours de vingt degrés. Peut-être un peu plus. On était dans une zone qui a connu un incendie il y a quelques mois. Est-ce que la terre était suffisamment chaude pour abriter des cigales avant qu'elles hibernent ?"

"Je ne sais pas si c'était une belle surprise, mais c'était une surprise." Jean, sur France Bleu Gard Lozère

Selon Futura Sciences, si "les cigales ne chantent que quand il fait chaud, c'est d'abord pour une raison anatomique. Parce que leurs cymbales ne deviennent suffisamment souples que lorsque les températures dépassent les 22 °C. _Voilà pourquoi on n'entend généralement pas de cigale chanter pendant les nuits d'ét_é". Mais jusqu'à quand ? Et si elles cymbalent encore en novembre, comment l'interpréter ? Réchauffement climatique ?