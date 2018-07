Nîmes, France

Il n'y a pas de saison pour sauver des vies ! C'est en quelque sorte le message martelé encore une fois par l'Établissement français du sang. Il organise plusieurs collectes cet été dans le Gard.

Des collectes dans les villages

Les opérations de collecte sont organisées dans les villes mais aussi dans les villages du département, comme ce mardi 3 juillet à Bourguailles, petite commune de 6.300 habitants, située à une dizaine de kilomètres de Nîmes. "Le but c'est de se rapprocher des gens, parce que si on attend qu'ils viennent à l'hôpital, on aura pas assez de dons", explique le docteur Mélanie Avakian.

Sylvie vient donner son sang régulièrement à Bourgailles © Radio France - Hajera Mohammad

Une priorité surtout en plein été, quand les dons se réduisent à cause des départs en vacances des plus fidèles donneurs, alors que les besoins sont toujours aussi importants, car le sang est périssable. "Vous avez les globules rouges qui périment au bout de 42 jours et les plaquettes au bout de 5 jours", précise le médecin.

Manque de donneurs en été

Dans la salle de la Bergerie de Bourgailles, les quelques donneurs qui sont là, eux, sont des habitués. C'est le cas de Romain, 19 ans qui considère ça comme "un droit civique". Sandrine donne régulièrement aussi, mais elle l'avoue, "jamais sur son lieu de vacances, je pense à autre chose et je me dis que mon sang n'est pas forcément bon en vacances". C'est vrai qu'il y a des conditions physiques à respecter et des conseils à suivre avant et après le don, notamment éviter de s'exposer au soleil ou d'aller nager seul.

La liste des collectes de sang organisées cet été dans le Gard - Etablissement français du sang