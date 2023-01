Des compotes pour enfants vendues dans les magasins U rappelées en raison de la présence de patuline

Si vous avez dans vos placards des compotes pomme fraise et pomme abricot sans sucres ajoutés de la marque U Mat & Lou, commercialisées dans les magasins U, ne les consommez pas. Les autorités sanitaires ont repéré de la patuline dans ces produits prisés des enfants. Cette mycotoxine peut être à l'origine de désordres gastro-intestinaux avec ulcérations, distensions et hémorragies, voire des perturbations de la fonction rénale, à plus forte dose.

Le lot concerné, vendu dans toute la France, est le suivant : L8937 (Date de durabilité minimale 01/10/2023).

Il est conseillé de rapporter le produit au point de vente. En cas de besoin, vous pouvez contacter le service consommateur au 09.69.36.69.36.