C'est une expérience que l'on doit à une start-up normande Bodycap. Depuis le début du rallye chaque jour le motard deux-sévrien Olivier Pain et le pilote auto de Mirebeau Yves Tartarin (et son co-pilote), entre autres, ingèrent une petite pilule bourrée de technologie. Pour le Dr Benoit Mauvieux, c'est une grande première :"ça fait 40 ans que le Dakar existe et c'est la première fois qu'on s’intéresse à la santé et aux conditions de courses des pilotes. Non seulement, il y a des capteurs dans les voitures, les camions et sur les motos mais surtout on demande tous les jours aux concurrents volontaires d'ingérer une pilule avec des capteurs". Grâce à un smartphone sont lus les résultats concernant notamment la température interne, l'éventuelle déshydratation.

Yves Tartarin un peu douillet, mais c'est pour la bonne cause © Radio France - DR

Pour le sommeil un accéléromètre est placé sur le bras du cobaye. "On voit ainsi, l'activité nocturne du pilote, si son sommeil est calme et détendu, ou s'il bouge beaucoup. On voit par exemple sur Olivier Pain, qu'il dort peu et souvent pas plus de 20 mn" raconte le "Doc" à notre confrère poitevin de France Télévision, Thierry Vildary.