Des consultations d'urologie et diabétologie à partir de septembre à Aubusson en Creuse

Il y a du nouveau à l'hôpital d'Aubusson. Désormais vous pouvez prendre rendez-vous en urologie et diabétologie. A partir de septembre, des praticiens vont venir assurer les consultations au centre hospitalier d'Aubusson. Ce ne sera pas du temps plein, seulement une fois tous les quinze jours.

Aucun diabétologue-endocrinologue en Creuse

La médecin spécialisée en diabétologie est en fait généraliste à Mainsat depuis trois ans. Marion Bethmont a déjà beaucoup de travail dans son cabinet, mais elle avait envie de diversifier son activité pour répondre à un besoin des patients. Elle proposera des consultations à Aubusson un vendredi sur deux. "Mon métier diversifié de médecine générale me plait mais j'aime particulièrement la diabétologie", explique-t-elle. "J'ai proposé ce projet à Aubusson pour permettre aux patients un accès aux soins plus facile, pour leur éviter d'aller à mon cabinet à Mainsat, et ça me permet de bénéficier de la radiologie, du secrétariat de l'hôpital et de la proximité des autres collègues."

Jusqu'à présent, les diabétiques creusois doivent faire de la route quand ils veulent se faire soigner, soupire-t-elle : "Il y a une forte demande des infirmières et des spécialistes comme les cardiologues. Ils ont parfois des patients qui n'ont plus de médecin traitant depuis un moment et dont le diabète n'est pas bien équilibré, ils se retrouvent donc en difficulté car il n'y a pas de diabétologue-endocrinologue en Creuse."

Elle n'est pas diabétologue-endocrinologue, mais a un diplôme universitaire en diabétologie et a fait plusieurs stages dans ce domaine pendant sa formation. Elle ne peut donc pas prendre en charge le côté endocrino, ce qui concerne par exemple la thyroïde. En revanche elle accueille les patients diabétiques de type 1 et type 2 et prend des avis pour les plaies de pied liées au diabète. "J'ai hâte de commencer, j'ai plus peur d'être surbookée que de ne pas avoir assez de patients", confie-t-elle.

Des consultations en urologie également

Marion Bethmont ne sera pas la seule nouvelle au CH d'Aubusson. En septembre, un urologue de l'hôpital de Guéret viendra également assurer des consultations à Aubusson, un lundi sur deux. "Il fera des suivis de cancer, des consultations liées aux incontinences urinaires par exemple. En revanche il n'y aura pas d'opération chirurgicale à Aubusson, les patients seront réorientés vers Guéret", détaille le directeur de l'hôpital Yoann Campocasso

Pour l'urologie et la diabétologie, vous pouvez dors et déjà prendre rdv en appelant le pôle de consultations externes de La Croix Blanche, l'un des sites de l'hôpital d'Aubusson, au 05.55.83.60.72 ou 05.55.83.60.71.

Il vaut mieux s'y prendre à l'avance, les spécialistes ont souvent des plannings de consultations bien chargés. A Aubusson c'est le cas par exemple en cardiologie, orthopédie, viscéro et ophtalmologie. Selon le directeur c'est surtout chez l'ophtalmo qu'il faut attendre le plus longtemps avant d'obtenir un rendez-vous.