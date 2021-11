Selon une enquête de Santé Publique France, un Français sur quatre boit trop. Il existe un centre d'addictologie rue du colonel Rozanoff à Auxerre et une antenne à Sens rue Allix, où les consultations sont gratuites et anonymes.

Des consultations gratuites et anonymes à Auxerre et Sens pour savoir où on en est avec l'alcool

Selon une récente enquête de Santé Publique France, l'an dernier, près d'un quart des adultes (23,7% des 18-75 ans) ont dépassé les repères de consommation d'alcool.

Un Français sur quatre boit donc trop. La proportion ne bouge pas depuis 2017, mais reste très élevée. Sandra Campos est infirmière au centre d'addictologie d'Auxerre, elle répond aux questions de France bleu Auxerre sur ce sujet.

France Bleu Auxerre : Consommer trop d'alcool, ça veut dire quoi ?

Sandra Campos : Consommer trop d'alcool, c'est boire plus de deux verres par jour ou dix par semaine ou ne pas avoir eu au moins deux jours sans aucune goutte au cours de la semaine.

C'est la deuxième cause de mortalité évitable en France. Au centre, nous portons des recommandations pour limiter les risques.

Quel est le danger principal ?

Sandra Campos : Le danger principal c'est quand la régularité s'installe . cela peut générer par la suite des augmentations de consommation.

On peut se retrouver en difficulté quand on souhaite diminuer cette quantité d'alcool. On se retrouve exposé à des risques.

Parmi les personnes que vous recevez , est ce que beaucoup arrive a réduire leur consommation ?

Sandra Campos : Les personnes qui viennent consulter arrivent à diminuer voire arrêter leur consommation. Nous avons une équipe qui se met à leur disposition pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs.

La consommation d'alcool diffère selon qu'on soit jeune, âgé, homme ou femme ?

Sandra Campos : Tout à fait. les jeunes boivent moins souvent mais de façon plus intense avec des états d'ivresse. Ils recherchent des sensations lors de moments conviviaux.

Ils ajoutent parfois des produits pour ressentir plus d'effet. La structure de leur cerveau fait qu'ils prennent plus de risque qu'un adulte.

Chez les femmes, l'effet de l'alcool est plus délétère que chez l'homme. il y a aussi l'aspect tabou encore présent. La maladie alcool est plus difficilement décelable.

Qu'est-ce qui doit nous alerter pour dire "Là, j'ai un problème avec l'alcool" ?

Sandra Campos : Ce qui doit alerter, c'est la modification du comportement et de la relation que l'on a avec nos proches. Plus de violence et d'agressivité, et que l'on a envie de consommer plus d'alcool et plus fréquemment.