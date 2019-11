Des cosmétiques issus de vignes de Champagne

Contrairement à d’autres marques qui fabriquent des cosmétiques issus de la vigne, Sarmance n'utilise pas le raisin ou les pépins, mais les apex, c’est-à-dire les jeunes pousses de vignes. "Elles sont de toute façon coupées et d'habitude on les laisse par terre pour que ça alimente le sol", explique Marc Augustin, vigneron à Avenay-Val-d’Or. C'est dans une de ses parcelles de Chardonnay qu'il cultive en biodynamie que la récolte a eu lieu, au mois de juin dernier, et ce sont 77 kilos d'apex qui ont ainsi été fournis à Sarmance.

Marc Augustin a pu récolter 77 kilos d'apex pour fournir Sarmance © Radio France - Aurélie Jacquand

La fabrication est 100% française puisque la transformation est ensuite faite en laboratoire dans le Maine et Loire : "On en fait un concentré que l'on sublime ensuite avec d'autres ingrédients naturels", précise Benjamin Bellet, cofondateur de la marque Sarmance : "Les apex sont très riches en antioxydants naturels et vont donc permettre de réduire les rides". 30% d'extrait de vignes de Champagne composent les deux produits commercialisés : une mousse nettoyante et un contour des yeux anticernes anti-poches.

Pour le moment Sarmance fabrique une mousse nettoyante et un contour des yeux à base d'extrait de vignes champenoises © Radio France - Aurélie Jacquand

Créée il y a 5 ans, la marque Sarmance fabriquait déjà des cosmétiques issus des vignes de la Loire, de Corse ou de Savoie. Pour lancer sa gamme champenoise, elle a décidé de travailler avec un seul vigneron (Marc Augustin), mais elle n’exclut pas d’en démarcher de nouveaux, toujours en biodynamie, pour développer de nouveaux produits.