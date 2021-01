Des couacs lors de la vaccination des professionnels de santé libéraux à Bourges

Les professionnels de santé libéraux du Cher âgés de plus de 50 ans ont pu commencer à se faire vacciner dès ce samedi. La ville de Bourges a mis un local du stade Alfred-Depège à disposition pour procéder aux injections du vaccin du laboratoire Pfizer-BioNTech. Des infirmières volontaires y ont réalisé plus de 70 piqûres. Mais plusieurs piqûres n'ont pas été faites selon les règles.

Le docteur Louis* est venu se faire vacciner. Après quelques démarches administratives, il pénètre dans le box où il est reçu par Jeanne*, l'une des infirmières volontaires. "Le plus long dans cette vaccination, c'est de se déshabiller, s'amuse-t-elle, avant de faire la piqûre. Elle saisit la peau du patient pour y faire un pli, y insère l'aiguille puis presse le piston. La seringue se retrouve alors parallèle à la peau du docteur Louis.

Piqûres de travers

"Vous avez piqué en intramusculaire ?" Immédiatement après l'injection, le docteur Louis fait part de son doute à l'infirmière qui vient de le vacciner. "J'ai vraiment fait sous la peau, je ne suis pas allée plus loin", répond-elle. Là est le problème. Dans leurs modes d'emploi du vaccin Pfizer-BioNTech, l'Agence européenne du médicament et le ministère des Solidarités et de la Santé précisent que l'injection doit se faire directement dans le muscle. C'est ce qu'on appelle une injection intramusculaire, par opposition à une injection sous-cutanée (sous la peau) ou intraveineuse (dans une veine).

Un médecin libéral se fait vacciner à Bourges (Cher) © Radio France - François Chagnaud

Le docteur Dominique Engalenc est prévenu. Il est un des médecins volontaires qui veille sur le centre de vaccination de Bourges. Il s'empresse de corriger le tir auprès de l'infirmière : "Il faut que l'aiguille soit perpendiculaire à la peau, comme les aiguilles sont courtes. Il faut que ce soit fait dans le muscle. Si tu tu piques de cette manière, ça sera en sous-cutané. Il ne faut pas pincer la peau. Et bien enfoncer les 15 millimètres de l'aiguille", sermonne-t-il.

Mais l'erreur est faite. Impossible de recevoir une nouvelle dose cet après-midi. "Apparemment, c'est une seule dose", affirme le docteur Louis.

Impossible de savoir combien de patients n'ont pas été vaccinés selon la procédure recommandée par les autorités de santé et le laboratoire Pfizer-BioNTech au cours cette première journée à Bourges. En début d'après-midi ce samedi, une soixantaine de professionnels de santé avaient déjà reçu leurs doses. Les effets d'une injection sous-cutanée du vaccin ne sont pas connus. Le laboratoire Pfizer-BioNTech affirme que son efficacité est de 95%, lorsqu'il est injecté correctement. C'est à dire, directement dans le muscle.

*les prénoms ont été modifiés