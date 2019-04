Des cours de préparation à l’accouchement pour les papas proposés à la maternité de Cherbourg

Cherbourg, France

Jusqu'à présent, les futurs papas pouvaient assister aux cours de préparation à l’accouchement des futures mamans. Mais les horaires n'étaient pas toujours adaptés et ils n'avaient obligatoirement des informations qui les concernaient directement. Les pères ont en effet parfois du mal à trouver leur place pendant la grossesse et au moment de l’accouchement. Ces réunions permettent donc de donner des informations pratiques. François Beaumont a mis en place ces réunions avec son autre collègue maïeuticien au CHPC, centre hospitalier public du Cotentin. Il a présenté ces cours ce matin sur France Bleu Cotentin.

C'est un groupe de parole et pas spécialement un cours.

"On ne veut pas refaire un cours magistral comme les cours de préparation à l'accouchement. C'est vraiment un temps de parole et d'échanges avec ces futurs papas. On va leur donner des conseils et des informations concrètes par rapport à la grossesse, le travail, l'accouchement et les suites de l'accouchement notamment comment s'occuper du bébé et le retour à la maison.

Ces réunions sont donc des temps vraiment adaptés pour les futurs papas. On leur explique par exemple comment accompagner au mieux leur femme, où se placer dans la salle d'accouchement au milieu de l'équipe médicale pour qu'ils ne se sentent pas mis à l'écart dans ce moment et qu'ils puissent en profiter".

L'intérêt, c'est de leur donner des informations pour qu'ils soient sereins.

"Quand la femme arrive, elle peut être stressée et le fait que son mari soit plus serein ça rassure. On parle aussi de la place du papa au retour à la maison et comment appréhender l'arrivée du bébé.

On souhaitait proposer un créneau horaire différent de celui des cours de préparation à l'accouchement car les papas ne sont pas toujours disponibles. Et ces réunions se font en début de soirée à partir de 19 heures.

Pour le moment, il y a eu deux rencontres. La prochaine aura lieu le jeudi 23 mai. Les futurs papas peuvent déjà s'inscrire au CHPC en appelant le 02 33 20 78 45.