Des craintes pour l'avenir de la clinique de Saint-Lô : le personnel lance une pétition

A la clinique de Saint-Lô, le personnel soignant vient de lancer une pétition , qui a déjà recueilli près de 1600 signatures. Sa crainte ? Que les activités de chirurgie soient complètement arrêtées sur le site de Saint-Lô, au profit de la clinique de Coutances, qui appartient elle aussi au groupe Avec.

La rumeur enfle depuis que l'endettement des deux cliniques est examiné de près par le tribunal de commerce et qu'elles risquent, pour celle de Coutances, la liquidation judiciaire et pour celle de Saint-Lô, un redressement judiciaire. Ce sont des discussions en marge de l'audience au tribunal mardi 12 septembre, qui ont mis en alerte le personnel soignant du site saint-lois.

Alerter la population et les élus locaux

Après une première mobilisation samedi sur le marché de Saint-Lô, une quinzaine de membres du personnel soignant de la clinique de Saint-Lô se sont rassemblés devant l'entrée de leur établissement ce lundi 18 septembre pour alerter la population et les élus locaux.

"Cette possibilité-là, on ne la comprend. Nous avons cinq blocs, nous faisons 7500 interventions chirurgicales par an, Coutances 2500 et ils ne peuvent pas pousser les murs. Ca veut dire qu'il y aura des gens qui n'arriveront pas à se faire opérer dans la région ! L'urologie, nous on le fait, pas l'hôpital, l'ophtalmologie pareil. Avec l'hôpital Mémorial , on est complémentaire", détaille Maud Delafosse, aide soignante et représentante CGT.

La pétition contre la fermeture potentielle de la chirurgie à la clinique de Saint-Lô a déjà recueilli près de 1600 signatures. Le personnel espère en savoir plus ce mercredi : une réunion est organisée avec les élus locaux, l'ARS et la direction du groupe Avec.