Les personnels de l'Education nationale de plus de 55 ans et sans comorbidité vont pouvoir se faire vacciner dès ce week-end au centre hospitalier de Pau, avec le vaccin AstraZeneca. Les créneaux de réservations ouvriront en ligne ce vendredi. Les policiers et gendarmes devront attendre lundi.

Des créneaux de vaccination ouverts à Pau pour les enseignants et les personnels des établissements scolaires

Jean Castex a annoncé ce jeudi 15 avril que la vaccination allait être ouverte à 400.000 personnes particulièrement exposées au covid, notamment les enseignants et les policiers de plus de 55 ans. Peu de temps après, l'Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine et la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ont apporté des précisions.

D'abord les enseignants et personnels des établissements scolaires

Ainsi, dès ce vendredi 16 avril, les enseignants et les personnels des établissements scolaires (AESH, ATSEM, etc.) de plus de 55 ans, même sans comorbidité, devraient pouvoir réserver des créneaux prioritaires de vaccination sur Doctolib. Les injections d'AstraZeneca se feront à partir de samedi 17 avril au centre hospitalier de Pau, au 4 boulevard Hauterive. Les agents concernés devront sélectionner l'onglet correspondant à leur situation.

Des créneaux sont aussi ouverts au centre hospitalier de la côte basque à Bayonne, au 13 avenue Interne Jacques Loeb en semaine, et le dimanche au centre de vaccination de Bayonne, à la maison des associations au 11 Allée de Glain.

Justificatifs obligatoires

Le jour de la vaccination, les enseignants ou les personnels de l'Education nationale devront avoir une pièce justificative (carte professionnelle, bulletin de salaire) ainsi qu'une pièce d'identité et leur carte vitale (ou attestation de droits). À partir de lundi 19 avril, cette priorité de vaccination sera élargie aux policiers nationaux et municipaux, ainsi qu’aux gendarmes. L'ARS donnera des précisions pour ces fonctionnaires d'ici vendredi soir.