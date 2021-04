Des créneaux de vaccination réservés aux nouvelles professions prioritaires dans le Nord Franche-Comté

Une étape de plus dans l'élargissement de la campagne de vaccination. A partir de ce samedi 24 avril, 400 000 nouveaux salariés de plus de 55 ans vont entrer sur la liste des prioritaires pour la vaccination anti-covid. Une vingtaine de nouvelles professions sont concernées, en plus des enseignants et des forces de l'ordre : conducteurs de bus, agents d'entretien, salariés des commerces alimentaires, professionnels des pompes funèbres... Conséquence : dans le Nord Franche-Comté, des plages de rendez-vous sont ouvertes uniquement à ces professions prioritaires.

Dans le Territoire-de-Belfort, tous ces nouveaux rendez-vous seront centralisés par l'hôpital Nord Franche-Comté. Il n'y a pas de créneau horaire réservé, les personnes concernées peuvent directement joindre l'hôpital pour se signaler au 03 84 98 36 90. La vaccination se fera avec le vaccin d'AstraZeneca.

Dans le Doubs, des créneaux réservés aux professions prioritaires sont mis en place sur les deux prochains week-end au centre de vaccination de Montbéliard, à l'espace Victor-Hugo. Les premiers rendez-vous peuvent être pris pour ce samedi 24 avril, entre 15 heures et 17h30. Pour réserver, il faut contacter le 03 81 99 20 21. Seul le vaccin d'AstraZeneca sera là aussi injecté.

Une vaccination également possible chez les médecins et pharmaciens

Pour bénéficier de cette vaccination prioritaire, les professionnels devront se présenter munis d'une pièce justificative (carte professionnelle ou bulletin de salaire), d'une pièce d'identité et de leur carte vitale. En parallèle, ces salariés peuvent aussi se faire vacciner chez leur médecin ou pharmacien. Les plus de 60 ans auront accès aux centres de vaccination distribuant Pfizer et Moderna.

Pour retrouver tous les rendez-vous dédiés dans les centres de vaccination de Bourgogne-Franche-Comté, il faut se rendre sur le site de l'Agence régionale de santé.