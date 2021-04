Vaccination : des créneaux réservés ce samedi pour enseignants et policiers à Privas et Etoile-sur-Rhône

Depuis le début de la semaine, les personnes de plus de 55 ans ont le droit de se faire vacciner en cabinet médical ou infirmier et en pharmacie. Pour accélérer la vaccination des professionnels prioritaires, des créneaux leur sont réservés en plus ce samedi dans deux centres de vaccination de Drôme-Ardèche. Sont concernés, lorsqu'ils ont plus de 55 ans, les enseignants en écoles, collèges et lycées, les Atsem et Aesh, les professionnels de la petite enfance dont les assistantes maternelles, les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes et les surveillants de prison. Il s'agit d'injection avec le vaccin Astra Zeneca.

400 créneaux dans la Drôme, 100 en Ardèche

Dans la Drôme, 400 rendez-vous ont été ouverts ce samedi 17 avril au centre de vaccination d'Etoile-sur-Rhône aux Clévos au sud de Valence. Attention ! Sur Doctolib, ces créneaux ne s'affichent pas toujours. Il faut cliquer sur le nom du centre pour découvrir la liste des rendez-vous possibles avec Astra Zeneca. L'autre solution est le numéro de téléphone du centre : 06.73.03.12.21.

Dans la Drôme, 400 autres créneaux sont prévus le samedi 24 avril. Les médecins et infirmiers libéraux qui gèrent le centre d'Etoile recevront pour cette opération le renfort de pompiers de la Drôme.

En Ardèche, c'est au centre Gounon de Privas que des rendez-vous sont réservés aux professionnels prioritaires. Une centaine de rendez-vous ont été prévus pour eux ce samedi.