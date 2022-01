Des créneaux de vaccination supplémentaires ouvrent dans l'Yonne

Des créneaux supplémentaires pour se faire vacciner.

L'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté relance un appel à la vaccination pour les personnes éligibles à une troisième dose. Selon les autorités de santé, la circulation du virus atteint ces derniers jours un niveau inédit dans la région : plus de 1300 cas pour 100 000 habitants, en raison de l’hyper contagiosité du variant Omicron, désormais très majoritaire. Plus de 200 000 rendez-vous sont déjà disponibles dans les centres de vaccination pour le mois de janvier, et plus de 400 000 créneaux doivent être proposés dans les jours qui viennent.

400 000 rendez-vous supplémentaires dans les jours qui viennent dans la région

Dans l'Yonne, des créneaux supplémentaires ont été mis en place à Auxerre. Le centre de vaccination, dans l'ancien gymnase du collège Bienvenu Martin, est ouvert les dimanches 9 et 16 janvier. A Sens, le centre de vaccination, au 35 rue de la pépinière, fonctionne désormais sept jours sur sept et avec des horaires élargis : jusqu'à 20 heures du lundi au vendredi. Enfin à Joigny , le centre de vaccination de la salle des champs blancs, ouvert du lundi à samedi de 14h à 19h, sera également ouvert dimanche prochain, le 9 janvier de 9h à 13h.

Les rendez-vous sont à prendre sur le site www.keldoc.com ou par téléphone au 0 800 725 089.