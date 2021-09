Des créneaux de vaccination sans rendez-vous ce week-end en Bretagne

C'est la rentrée, et 15% des Bretons n'ont pas encore reçu leur deuxième dose du vaccin, celle qui permet d'accéder au passe sanitaire sans devoir effectuer des tests tous les trois jours. L'agence régionale de santé organise des opérations de vaccination dans des centres commerciaux, dans des bus ou en plein air du vendredi 3 au dimanche 5 septembre dans les quatre départements bretons. Il n'est pas nécessaire de réserver un créneau de vaccination pour les rendez-vous suivants :

En Ille-et-Vilaine

Saint-Grégoire : vendredi 3 septembre au centre commercial de Grands quartiers, jusqu'à 20 heures

Certains créneaux sans rendez-vous seront également proposés samedi et dimanche au centre Robert-Poirié à Rennes et dans le centre de vaccination de Redon et, seulement samedi, dans ceux de Vitré et Retiers.

Dans les Côtes-d'Armor

Dinan : samedi 4 septembre au centre des congrès, rue Victor Basch, de 9 heures à 19 heures

Dans le Finistère

Quimper : vendredi 3 et samedi 4 septembre au centre commercial Carrefour, 11 rue Poher, de 10 heures à 20 heures

Certains créneaux sans rendez-vous seront également proposés samedi et dimanche dans les centre de vaccination de Brest Penfeld, de Carhaix et de Landerneau et, seulement samedi, dans ceux de Crozon, Lesneven, Morlaix, Pont-l'Abbé, Quimper et Saint-Renan.

Dans le Morbihan

Vannes : samedi 4 septembre au forum des associations, parc des expositions de 10 heures à 16 heures

Certains créneaux sans rendez-vous seront également proposés samedi et dimanche au centre de vaccination de Pontivy et de Ploërmel et, seulement samedi, dans ceux de Vannes, Sarzeau, Auray, Quiberon et Lorient.