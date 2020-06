Plus de 70 CRS de Toulouse partis en mission à Marseille dorment dans leurs camions après avoir côtoyé une personne positive au Covid-19. Ils refusent de loger dans une caserne car les conditions sanitaires y sont "inacceptables" selon le syndicat Alliance.

Des CRS toulousains dorment dans leurs camions à Marseille à cause du coronavirus

Plus de 70 CRS de Toulouse obligés de dormir dans leurs camions. Après avoir côtoyé une personne positive au covid-19, 71 CRS venus en mission à Marseille sont placés en quatorzaine dans une caserne, mais ils refusent d'y dormir, car les conditions sanitaires sont "inacceptables", selon le syndicat de police Alliance.

Cette compagnie de la CRS 27, composée de 71 policiers, est partie de Toulouse pour Marseille mardi, où elle est hébergée dans une caserne du 13e arrondissement, à la Rose. Un agent technique qui revenait de Guyane et que la compagnie a côtoyé à Toulouse a été testé positif au covid-19 jeudi, selon la police nationale. Apprenant cette information, les policiers demandent à voir un médecin. Ce dernier leur a prescrit un test de dépistage ainsi qu'une quatorzaine d'isolement. Pour le moment, les tests se révèlent négatifs.

Ce sont des pratiques indignes faites à des fonctionnaires de police.

Par précaution, les fonctionnaires dorment depuis deux jours par petits groupes dans des camions. "A Marseille, les fonctionnaires sont logés dans des chambres individuelles, mais avec des sanitaires communs. L'administration ne propose aucune solution de relogement. Ce sont des pratiques indignes faites à des fonctionnaires de police. On leur demande d'aller dans la rue pour faire respecter les distanciations sociales et on les met dans une position où ils deviennent de potentiels vecteurs", explique Olivier Candille, le représentant d'Alliance pour les CRS d'Occitanie.

Au début du mois de mars, une affaire similaire s'est produite en lors d'une mission en Corse, de la CRS 57 de Carcassonne. Ils avaient également été contraints de dormir dans leurs véhicules.