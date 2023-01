Des députés, de LR à LFI, entament un Tour de France des déserts médicaux en Mayenne le 1er février

"On ne lâchera rien, on sera persévérant', les députés Yannick Favennec (Horizons) et Guillaume Garot (PS) ont bien l'intention de convaincre celles et ceux qui ne croient toujours pas à leur projet parlementaire : la régulation de l'installation des médecins dans les territoires sous dotés. Avec d'autres députés, issus de 9 groupes présents à l'Assemblée Nationale, de LR à LFI mais pas de RN, ils vont entamer un Tour de France des déserts médicaux.

Plusieurs réunions publiques sont déjà programmées dans la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Vienne, le Loir-et-Cher, les Deux-Sèvres et l'Orne. La 1ère étape aura lieu le 1er février à 18h à la salle des Pléiades à Louverné, "pour sensibiliser la population, pour que les gens s'approprient le texte, il faut mobiliser et convaincre". Ce soir-là, en Mayenne, la photo sera inédite dans l'histoire parlementaire récente avec, à la même tribune et pour défendre la même cause, des députés de droite, du centre et de gauche.

Yannick Favennec et Guillaume Garot vont déposer cette semaine leur proposition de loi, déjà soutenue par 150 de leurs collègues affirment-ils. La balle est dans le camp désormais de la présidence de l'Assemblée Nationale ou de la commission des Affaires Sociales pour son inscription à l'ordre du jour, un obstacle de plus à franchir pour les deux élus mayennais.