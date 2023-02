Des députés des Républicains à La France insoumise lancent leur Tour des déserts médicaux en Mayenne

La salle des Pléiades de Louverné était comble ce jeudi soir pour assister à la première étape du Tour de France des déserts médicaux. Une initiative du groupe transpartisan de députés lancé par le socialiste mayennais Guillaume Garot, suivi rapidement par son collègue de la 3e circonscription du département Yannick Favennec (Horizons).

ⓘ Publicité

L'idée était de présenter leur proposition de loi, écrite après six mois de travaux et d'auditions. Un texte signé par plus de 200 parlementaires, de partis très différents, des Républicains à La France insoumise. Le Rassemblement national n'a pas été invité à participer.

Pour lutter contre les déserts médicaux, les parlementaires veulent notamment réguler l'installation des médecins, dentistes et spécialistes. Une autorisation devrait être délivrée par l'Agence régionale de Santé, de façon automatique dans les zones sous-dotés.

Environ 350 personnes ont assisté à cette réunion publique dans la salle des Pléiades de Louverné © Radio France - Marcellin Robine

Le texte propose également de réformer et démocratiser les études de médecine, les rendre plus accessibles aux jeunes les moins aisés, de favoriser le développement des centres de santé ou encore de faciliter l'inscription à l'ordre des médecins des professionnels de santé diplômés hors de l'Union européenne.

Durant plus d'une heure, la petite quinzaine de députés présente a énoncé ses propositions avant quelques questions du public. Des parlementaires très applaudis. "Que tout le monde s'y intéresse, c'est très bien, se réjouit Monique, une retraitée de Louverné qui n'a pas de médecin traitant, il n'y a pas de parti politique pour la santé. Je pense que ça devrait bouger, du moins je l'espère."

Reste maintenant à passer une étape clé : l'inscription de la proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ce qui ne sera pas facile selon les députés du groupe transpartisan. Pour donner de l'ampleur à leurs propositions, ils ont profité de la première étape de leur Tour de France des déserts médicaux pour lancer une pétition. Prochaines réunions des parlementaires le 27 février dans la Drôme et le Cher.